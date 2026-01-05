Virsinger neue Trainerin in Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Eva-Maria Virsinger als neue Trainerin für seine Frauen-Mannschaft verpflichtet. Die 30-Jährige kommt vom VfL Wolfsburg, wo sie seit Sommer 2021 als Co-Trainerin tätig war. Dies gaben beide Vereine am Montag bekannt.

Im November hatte sich der Klub aus dem Kraichgau von Coach Theodoros Dedes in "beiderseitigem Einvernehmen" getrennt. Interimsweise hatte Co-Trainer Thomas Johrden übernommen - er wird nun durch Virsinger ersetzt.

"Ich blicke mit großer Motivation auf meine neue Aufgabe bei der TSG Hoffenheim", sagte Virsinger und bezeichnete den Klub als "sehr spannenden Verein mit viel Potenzial". Abteilungsleiter Ralf Zwanziger sprach von der "absoluten Wunschtrainerin", die fachlich wie menschlich hervorragend zur TSG passe.

Virsinger absolvierte als Spielerin 30 Zweitliga-Partien für den VfL Sindelfingen sowie Einsätze für deutsche U-Nationalteams. Nach Stationen als DFB-Stützpunkt- und Auswahltrainerin des Württembergischen Fußballverbandes folgte der Wechsel nach Wolfsburg. 2025 absolvierte die UEFA-A-Lizenz-Inhaberin den Pro-Lizenz-Lehrgang des DFB.