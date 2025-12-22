Völler hält WM-Teilnahme von Karl und Co. für möglich

Laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler haben die Shootingstars Lennart Karl, Said El Mala und Assan Ouédraogo durchaus Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer. "Es geht nur über Leistung. Die haben sie bis jetzt gezeigt und sind in einem Hoch", sagte Völler dem kicker: "Es wird auch Phasen geben, wo es nicht so läuft. Aber klar, alle drei haben etwas Besonderes in ihrem Spiel."

Der Kölner El Mala und der Leipziger Ouédraogo (beide 19) waren jüngst bereits bei der Nationalmannschaft, der Münchner Karl (17) muss dagegen noch auf seine erste Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann warten. "Es wird immer gefragt: 'Wo sind die jungen Spieler?' Aber wir haben sie ja", betonte Völler: "Unabhängig davon, ob sie jetzt schon bei der WM dabei sind, oder in den Jahren danach. Aber das sind Spieler, auf die wir letztendlich bauen."

El Mala habe "diese Geschwindigkeit, eine gute Ballannahme und -mitnahme und natürlich einen super Abschluss, nicht nur durch seine gute Schusstechnik, sondern auch durch seine Ruhe", lobte der 65-Jährige: "Das sind Qualitäten, die im Fußball immer gesucht werden. Genauso wie die des kleinen Karl mit seinen Drehungen, Wendungen und den Abschlüssen."

Eine Nominierung sei jedoch auch von der Konkurrenzsituation abhängig, so Völler: "Andererseits zählen natürlich die Form der drei und vielleicht auch des einen oder anderen aus der U21, der noch anklopfen kann."