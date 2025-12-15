Von Chaos zu Jubel: Messi beendet Indien-Reise in Neu-Delhi

Fußball-Superstar Lionel Messi hat seine mehrtägige Indien-Reise am Montag mit einem Auftritt vor Tausenden begeisterten Fans in Neu-Delhi abgeschlossen. Anders als noch am Samstag verlief seine Ehrenrunde im nahezu ausverkauften Arun-Jaitley-Stadion reibungslos. In einem pinken Trikot und einer schwarzen Hose schoss Messi Fußbälle in die Menge, zudem stand er für Fotos bereit.

"Es war wunderschön, all die Liebe und Unterstützung zu bekommen. Ich wusste, dass sie da ist, aber sie persönlich zu erleben, war unglaublich", sagte Messi auf Spanisch: "Ich werde definitiv zurückkommen."

Der erste Auftritt bei seiner "G.O.A.T Tour" am Samstag in Kolkata war noch chaotisch gelaufen. Aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen hatten die Fans Mühe, einen Blick auf ihn zu erhaschen. Viele hatten mehr als 100 Dollar für Tickets bezahlt, sie brachen Barrikaden nieder und stürmten das Spielfeld, nachdem der Argentinier die Arena abrupt verlassen hatte.

Am Montag nahm sich Messi rund 35 Minuten Zeit, mit Luis Suárez und Rodrigo de Paul, seinen Teamkollegen vom US-Klub Inter Miami, spielte der 38-Jährige zudem Fußball mit Kindern, bevor er ein indisches Cricket-Trikot und ein Ticket für die T20-WM erhielt. Indien ist eine Cricket-Nation, in der FIFA-Weltrangliste liegen die Fußballer des Landes aber nur auf Platz 142.

In Neu-Delhi ignorierten Tausende begeisterte Fans die Luftverschmutzung. Laut der Überwachungsorganisation IQAir lag der Gehalt an krebserregenden PM 2,5-Mikropartikeln am Montag in Teilen von Neu-Delhi bei über 300 Mikrogramm pro Kubikmeter, was dem 20-fachen des von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Tageshöchstwertes entspricht.