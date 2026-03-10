Von drei auf fünf Millionen: DFB stockt Nachwuchstopf auf

Wie zuletzt schon die Deutsche Fußball Liga (DFL) intensiviert auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Talentförderung. Der Verband stockt den Nachwuchsfördertopf 3. Liga zur kommenden Saison von drei auf fünf Millionen Euro auf. Die DFL hatte in der vergangenen Woche eine neuen U21-Wettbewerb für die Profiklubs ins Leben gerufen.

"Die 3. Liga ist ein wichtiger Bestandteil der Talentförderung im deutschen Fußball. Ihre Klubs leisten einen wertvollen Beitrag zur Nachwuchsentwicklung", sagte der zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth: "Diese Arbeit soll durch die Erhöhung des Nachwuchsfördertopfes auf fünf Millionen Euro weiter gestärkt werden. Zusätzlich bleibt die Förderung des DFB von Leistungszentren unterhalb der Lizenzligen bestehen, so dass wir künftig zusammengerechnet mehr als sechs Millionen Euro zur Förderung von Talenten in der 3. Liga investieren."

Der Nachwuchsfördertopf wurde 2018 in der 3. Liga eingeführt. Die Fördermaßnahme soll die Klubs sowohl bei der Unterhaltung eines Leistungszentrums als auch bei der Ausbildung und Einsatzförderung deutscher Spieler im U21-Alter unterstützen. Ziel ist, die Durchlässigkeit vom Nachwuchs- in den Profibereich weiter zu verbessern und die Einsatzzeiten von Talenten zu fördern, die für deutsche Auswahlmannschaften spielberechtigt sind.