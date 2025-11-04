Vor Duell mit Mainz: AC Florenz entlässt Trainer Pioli

Zwei Tage vor dem Gastspiel in der Conference League beim FSV Mainz 05 hat sich der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz von seinem Trainer Stefano Pioli getrennt. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Laut der Mitteilung wird das Training nun vorübergehend von U19-Trainer Daniele Galloppa geleitet.

Pioli hatte das Traineramt bei der Fiorentina erst im Sommer übernommen, bereits zwischen 2017 und 2019 hatte er die Profimannschaft der Violetten gecoacht. Nachdem in der laufenden Saison bislang in der Serie A jedoch kein Sieg gelungen war und das Team nach zehn Spieltagen mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz steht, zog die Vereinsführung nun Konsequenzen und entließ den 60-Jährigen.

Das Duell mit Mainz 05 in der Conference League steigt am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). Beide Mannschaften haben in diesem Wettbewerb aus bislang zwei Spielen je zwei Siege eingefahren.