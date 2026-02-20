Wadenprobleme: PSG vorerst ohne Dembélé

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss vorerst auf Offensivspieler Ousmane Dembélé verzichten. Der Ballon-d'Or-Gewinner fällt wegen Beschwerden an der linken Wade für das Heimspiel gegen den FC Metz am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) aus. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Dembélé werde in den kommenden Tagen "individuell im Kraftraum arbeiten", schrieb PSG in einer Mitteilung. Angaben zur Dauer der Pause machte der Verein nicht. Trainer Luis Enrique sagte, der Angreifer habe im Play-off-Hinspiel der Champions League gegen die AS Monaco "einen Schlag abbekommen" und sei deshalb früh ausgewechselt worden: "Wir wollen bei keinem Spieler ein Risiko eingehen. Wir müssen jeden Fall bestmöglich steuern."

Dembélé war bereits im Training am Montag an der Wade gehandicapt gewesen, stand tags darauf gegen Monaco jedoch in der Startelf. In der 25. Minute musste der französische Nationalspieler ausgewechselt werden. Für ihn kam Désiré Doué, der beim 3:2-Erfolg des französischen Meisters zwei Treffer erzielte.