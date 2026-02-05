Olympia live und kostenlos auf Joyn streamen
Medaillenspiegel bei Olympia aktuell: Live-Stand am 20. Februar - Winterspiele in Mailand und Cortina
- Aktualisiert: 20.02.2026
- 08:57 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina laufen. So sieht der aktuelle Medaillenspiegel aus - wo steht Deutschland?
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen! Vom 6. bis 22. Februar kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen um 116 Gold, Silber- und Bronzemedaillen in acht Sportarten.
Deutschland, USA, Norwegen, Italien und viele weitere Teams liefern sich packende Duelle – jede Entscheidung kann den Medaillenspiegel noch umkrempeln.
Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel
Hier sehen Sie den aktuellen Medaillenspiegel Olympia 2026 – automatisch und live aktualisiert. Sortiert nach Gold, dann Silber und Bronze: Wie viele Medaillen hat Team D bereits geholt? Wo steht Deutschland im Vergleich zu den Top-Nationen?
|#
|Land
|Gold
|Silber
|Bronze
|Gesamt
|1
|NOR
|Norwegen
|16
|8
|10
|34
|2
|USA
|USA
|9
|12
|6
|27
|3
|ITA
|Italien
|9
|5
|12
|26
|4
|FRA
|Frankreich
|6
|8
|5
|19
|5
|NED
|Niederlande
|6
|7
|3
|16
|6
|SWE
|Schweden
|6
|6
|3
|15
|7
|SUI
|Schweiz
|6
|4
|4
|14
|8
|GER
|Deutschland
|5
|8
|8
|21
|9
|AUT
|Österreich
|5
|8
|5
|18
|10
|JPN
|Japan
|5
|7
|12
|24
|11
|CAN
|Kanada
|4
|5
|6
|15
|12
|CHN
|China
|3
|3
|4
|10
|13
|AUS
|Australien
|3
|2
|1
|6
|14
|GBR
|Großbritannien
|3
|0
|0
|3
|15
|KOR
|Südkorea
|2
|2
|3
|7
|16
|CZE
|Tschechien
|2
|2
|0
|4
|17
|SLO
|Slowenien
|2
|1
|1
|4
|18
|ESP
|Spanien
|1
|0
|1
|2
|19
|BRA
|Brasilien
|1
|0
|0
|1
|KAZ
|Kasachstan
|1
|0
|0
|1
|21
|POL
|Polen
|0
|3
|1
|4
|22
|NZL
|Neuseeland
|0
|2
|1
|3
|23
|FIN
|Finnland
|0
|1
|4
|5
|24
|LAT
|Lettland
|0
|1
|1
|2
|25
|GEO
|Georgien
|0
|1
|0
|1
|26
|BUL
|Bulgarien
|0
|0
|2
|2
|27
|BEL
|Belgien
|0
|0
|1
|1
|28
|ALB
|Albanien
|0
|0
|0
|0
|AND
|Andorra
|0
|0
|0
|0
|ARG
|Argentinien
|0
|0
|0
|0
|ARM
|Armenien
|0
|0
|0
|0
|AZE
|Aserbaidschan
|0
|0
|0
|0
|BEN
|Benin
|0
|0
|0
|0
|BOL
|Bolivien
|0
|0
|0
|0
|BIH
|Bosnien-Herzegowina
|0
|0
|0
|0
|CHI
|Chile
|0
|0
|0
|0
|DEN
|Dänemark
|0
|0
|0
|0
|ECU
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|ERI
|Eritrea
|0
|0
|0
|0
|EST
|Estland
|0
|0
|0
|0
|GRE
|Griechenland
|0
|0
|0
|0
|GNB
|Guinea-Bissau
|0
|0
|0
|0
|HAI
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|HKG
|Hongkong
|0
|0
|0
|0
|IND
|Indien
|0
|0
|0
|0
|IRN
|Iran
|0
|0
|0
|0
|IRL
|Irland
|0
|0
|0
|0
|ISL
|Island
|0
|0
|0
|0
|ISR
|Israel
|0
|0
|0
|0
|JAM
|Jamaika
|0
|0
|0
|0
|KEN
|Kenia
|0
|0
|0
|0
|KGZ
|Kirgisistan
|0
|0
|0
|0
|COL
|Kolumbien
|0
|0
|0
|0
|KOS
|Kosovo
|0
|0
|0
|0
|CRO
|Kroatien
|0
|0
|0
|0
|LIB
|Libanon
|0
|0
|0
|0
|LIE
|Liechtenstein
|0
|0
|0
|0
|LTU
|Litauen
|0
|0
|0
|0
|LUX
|Luxemburg
|0
|0
|0
|0
|MAD
|Madagaskar
|0
|0
|0
|0
|MAS
|Malaysia
|0
|0
|0
|0
|MLT
|Malta
|0
|0
|0
|0
|MAR
|Marokko
|0
|0
|0
|0
|MEX
|Mexiko
|0
|0
|0
|0
|MDA
|Moldau
|0
|0
|0
|0
|MON
|Monaco
|0
|0
|0
|0
|MGL
|Mongolei
|0
|0
|0
|0
|MNE
|Montenegro
|0
|0
|0
|0
|NGA
|Nigeria
|0
|0
|0
|0
|MKD
|Nordmazedonien
|0
|0
|0
|0
|PAK
|Pakistan
|0
|0
|0
|0
|PHI
|Philippinen
|0
|0
|0
|0
|POR
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|PUR
|Puerto Rico
|0
|0
|0
|0
|ROU
|Rumänien
|0
|0
|0
|0
|SMR
|San Marino
|0
|0
|0
|0
|KSA
|Saudi-Arabien
|0
|0
|0
|0
|SRB
|Serbien
|0
|0
|0
|0
|SGP
|Singapur
|0
|0
|0
|0
|SVK
|Slowakei
|0
|0
|0
|0
|RSA
|Südafrika
|0
|0
|0
|0
|TPE
|Taiwan
|0
|0
|0
|0
|THA
|Thailand
|0
|0
|0
|0
|TOG
|Togo
|0
|0
|0
|0
|TTO
|Trinidad & Tobago
|0
|0
|0
|0
|TUR
|Türkei
|0
|0
|0
|0
|UKR
|Ukraine
|0
|0
|0
|0
|HUN
|Ungarn
|0
|0
|0
|0
|URU
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|UZB
|Usbekistan
|0
|0
|0
|0
|UAE
|VA Emirate
|0
|0
|0
|0
|VEN
|Venezuela
|0
|0
|0
|0
|CYP
|Zypern
|0
|0
|0
|0
Externer Inhalt
Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen
Viele der Top-Wettkämpfe könnt ihr auf Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Livestreams sind sonst kostenpflichtig.
Einfach Joyn öffnen und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Ski Alpin.
ARD und ZDF zeigen außerdem ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn streambar.
Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!