Wedemeyer verlängert bis 2029 in Wolfsburg

Die dienstälteste Spielerin bleibt den Frauen des VfL Wolfsburg noch länger erhalten. Verteidigerin Joelle Wedemeyer hat ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Niedersächsinnen bis 2029 verlängert. Bereits seit 15 Jahren trägt die 29-Jährige das Trikot des VfL.

Wedemeyer hat bislang 137 Spiele für die Wolfsburgerinnen in der Bundesliga absolviert, 42 Mal lief sie in der Champions League auf und 29 Mal im DFB-Pokal. In den vergangenen Jahren gewann die einmalige Nationalspielerin fünf deutsche Meisterschaften und acht Mal den DFB-Pokal mit dem VfL. Ich bin stolz darauf, drei weitere Jahre beim VfL Wolfsburg zu bleiben – es ist einfach mein Verein", sagt Wedemeyer.