Wegen Klopp-Beleidigungen: Weitere Sanktion für Skandal-Schiri

Der wegen seiner abfälligen Äußerungen über Jürgen Klopp in Ungnade gefallene englische Schiedsrichter David Coote ist vom Fußball-Verband FA für acht Wochen suspendiert worden. Der 43-Jährige, der von der Premier League bereits seit Dezember vom Dienst freigestellt ist, wurde von der FA wegen eines "schwerwiegenden Verstoßes" gegen Regel E3.2 zusätzlich sanktioniert.

Im November war ein Video aus dem Jahr 2020 in Sozialen Medien aufgetaucht, in dem Coote unter anderem den damaligen Trainer des FC Liverpool und den Klub auf das Übelste beleidigt. Coote bezeichnete Klopp unter anderem als "Lügner" und "verdammt arrogant", verwendete aber darüber hinaus auch weitaus herabsetzendere und vulgäre Bemerkungen. Eine bezog sich auf die Nationalität von Klopp.

Die Schiedsrichtervereinigung der Premier League (PGMOL) hatte Coote bereits nach dem Auftauchen des Videos und einer Untersuchung aus dem Verkehr gezogen. Die UEFA hat Coote zu Jahresbeginn bis Juni 2026 gesperrt. Er selbst outete sich im Januar in einem Interview als homosexuell und sagte, sein Kampf, seine Sexualität zu verbergen, habe zu schlechten Entscheidungen beigetragen. Seine Taten täten ihm "wirklich leid".