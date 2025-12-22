Weltrangliste: DFB-Team weiter auf Platz neun

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet als Neunter der FIFA-Weltrangliste ins WM-Jahr. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann liegt mit 1724 Punkten aber weiter deutlich hinter der Spitze. Das Ranking wird unverändert von Europameister Spanien mit 1877 Zählern angeführt. Knapp dahinter folgen Weltmeister Argentinien (1873) und Vizeweltmeister Frankreich (1870).

Die DFB-Auswahl startet am 27. März in Basel gegen Gastgeber Schweiz ins neue Länderspieljahr, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana. Im Mai wird Nagelsmann seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier im Sommer berufen, ehe es nach dem Spiel gegen Finnland in Mainz (31. Mai) schon über den großen Teich geht. In Chicago steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen die USA an.