Werder festigt Platz in der Verfolgergruppe

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben ihren Erfolgslauf mit einem hart erkämpften Pflichtsieg fortgesetzt. Das formstarke Team von Trainerin Friederike Kromp gewann beim sieglosen Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena mit 1:0 (1:0) und festigte Platz drei hinter dem Tabellenführer Bayern München sowie dem VfL Wolfsburg.

Larissa Mühlhaus (45.+1, Foulelfmeter) traf für die Bremerinnen (23 Punkte), die seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen sind. Pech hatten die Gäste bei zwei Pfostentreffern nach Offensivaktionen von Maja Sternad (60./65.).

Bayer Leverkusen blieb dank des 3:2 (3:0)-Erfolgs gegen RB Leipzig dran und verkürzte den Rückstand kurz nach dem Bremer Sieg wieder auf einen Punkt. Nach einem Blitzstart und den Treffern von Loreen Bender (2.), Estrella Merino Gonzalez (9.) sowie Vanessa Fudalla (17., Foulelfmeter) ließ Bayer zu früh nach. Marlene Müller (56.) und Emilia Asgeirsdottir (60.) machten es noch einmal spannend.

Auch Eintracht Frankfurt (19) kann noch nachziehen: Die SGE trifft am Sonntag (17.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) auf die Bayern und hat dazu noch ein Spiel weniger absolviert.