Werder: Frauen-Chefin Brüggemann geht

Im Frauen- und Mädchenbereich des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen endet eine Ära. Leiterin Birte Brüggemann verlässt die Hanseaten nach 19 Jahren im gegenseitigen Einvernehmen. Einer Vereinsmitteilung zufolge hat die 55-Jährige "nach intensiven Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung der Abteilung" kurzfristig den Wunsch nach einer Veränderung geäußert. Eine Lösung für Brüggemanns Nachfolge beim Bundesliga-Sechsten soll "zeitnah" präsentiert werden.