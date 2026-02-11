Wirtz ausgezeichnet: "Viel Zeit im Kraftraum verbracht"

Seine zuletzt starken Auftritte beim FC Liverpool haben Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz die erste individuelle Auszeichnung auf der Insel beschert. Der 22-Jährige wurde von den Fans der Reds zum Spieler des Monats Januar gewählt. Dass er in diesem Zeitraum anders als noch in den ersten Saisonwochen mit wettbewerbsübergreifend fünf Toren und zwei Assists überzeugte, erklärt sich Wirtz vor allem durch die mittlerweile gelungene körperliche Anpassung.

Er sei "etwas stärker geworden", sagte Wirtz, der auch in der Wahl zum Spieler des Monats der Premier League einer von acht Kandidaten ist, im Klub-Interview: "Ich habe viel Zeit im Kraftraum verbracht. Aber auch die Zweikämpfe auf dem Platz und im Training sowie die zusätzliche Arbeit nach dem Training helfen mir." Er wolle "einfach weiter besser, stärker und kraftvoller werden".

Der physische Fußball in der Premier League, in der Liverpool am Mittwochabend (21.15 Uhr/Sky) beim AFC Sunderland antritt, sei "auch schön", so Wirtz weiter, "weil ich laufen und kämpfen kann und das gerne auf dem Platz zeige". Er habe "nur ein wenig Zeit gebraucht, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin", erklärte der Spielmacher.

Erst am 18. Spieltag Ende Dezember hatte Wirtz seinen ersten Treffer im Trikot des LFC erzielt. Mittlerweile stehen in insgesamt 33 Pflichtspielen für Liverpool sechs Tore und acht Vorlagen in seiner Bilanz.