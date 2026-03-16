WM-Aus droht: Ancelotti verzichtet auf Neymar

Neymars WM-Chancen schwinden weiter: Der 34 Jahre alte Superstar ist von Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Carlo Ancelotti nicht für die kommenden beiden Länderspiele nominiert und muss damit weiter auf sein erstes Länderspiel seit Oktober 2023 warten. Auf der Vorabliste für die letzten ernsthaften WM-Testspiele auf der US-Tour gegen Frankreich (26. März) und Kroatien (1. April) war der 128-malige Nationalspieler Neymar noch aufgeführt worden.

Ancelotti ließ die Tür für den dreimaligen WM-Teilnehmer dennoch vorerst offen. "Ich habe ihn nicht nominiert, weil er nicht zu 100 Prozent fit ist", erklärte der Italiener bei der Kader-Vorstellung. Wenn sich das ändere, könne Neymar auch in diesem Jahr noch auf den WM-Zug aufspringen.

Stattdessen berief Ancelotti unter anderem den von Real Madrid an Olympique Lyon verliehenen Angreifer Endrick (19) wieder für die Selecao - rund ein Jahr nach dessen letzten Länderspiel. Bundesligaspieler sind nicht im Aufgebot.

Von Neymar hatte sich Ancelotti erst vergangene Woche vor Ort ein Bild machen wollen, doch der Kapitän des FC Santos wurde aus Gründen der "Belastungssteuerung" für das Ligaspiel bei Mirassol FC aus dem Kader gestrichen. Am Sonntag im Derby gegen den Erzrivalen Corinthians SC aus Sao Paulo spielte Neymar wieder und bereitete den Treffer zum 1:1-Endstand vor. Ancelotti weilte da aber in Rio de Janeiro beim dortigen Klassiker Botafogo gegen Flamengo.

Ende Februar hatte Neymar noch seine weiter vorhandene Klasse mit zwei Toren beim 2:1-Erfolg über Vasco da Gama aus Rio de Janeiro aufblitzen lassen. Doch nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie im Oktober 2023 und einem erneuten operativen Eingriff am selben Gelenk im vergangenen Dezember zwickt es den Olympiasieger von 2016 und Rekordtorschützen Brasiliens (79 Tore) immer wieder im Oberschenkel.