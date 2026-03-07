WM-Quali: Warum die DFB-Frauen im Livestream laufen

Wer den Klassiker zwischen Deutschlands Fußballerinnen und Norwegen am Samstagabend (18.00 Uhr) live am Bildschirm verfolgen möchte, muss per Stream zuschauen. Das WM-Qualifikationsspiel in Stavanger wird vom ZDF bei sportstudio.de und im Streaming-Portal übertragen, im linearen TV hat unter anderem Wintersport Vorrang.

Der Sender, erklärte Sprecher Thomas Hagedorn auf SID-Anfrage, zeige "von 8.30 bis 19.00 Uhr ein umfassendes Live-Programm mit Paralympics, Wintersport-Weltcups und mehr". Zudem verwies er auf die "zeitliche Nähe" des Frauen-Länderspiels zum 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga der Männer.

Angesichts der "Ereignisfülle an diesem Sport-Samstag" sei die Online-Übertragung "ein separater, gleichwertiger Ausspielweg, auf dem die vielen Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen mitfiebern können". Die nächste Partie der DFB-Frauen auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien am 14. April in Nürnberg gegen Österreich wird das ZDF auch im Hauptprogramm ausstrahlen.