Wolfsburg beim Schlusslicht Essen in Torlaune

Mit einem Torfestival haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zumindest vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze erobert. Beim sieglosen Schlusslicht SGS Essen gewann der Vizemeister mit 8:0 (2:0) und liegt mit 13 Punkten vor dem FC Bayern (10). Die Double-Gewinnerinnen sind am späteren Sonntag (14.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) gegen Werder Bremen gefordert, am nächsten Samstag kommt es in Wolfsburg zum Gipfeltreffen der beiden Topteams.

Bei der Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch sorgte Ella Peddemors (4.) für die frühe VfL-Führung, Kessya Bussy (13.) erhöhte. Nach der Pause legten Nationalspielerin Janina Minge (50.) und erneut Bussy (52.) nach, beide Treffer bereitete die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp vor. Vivien Endemann (72./73.) steuerte noch einen Blitz-Doppelpack bei, Lineth Beerensteyn (78.) traf per Foulelfmeter, die eingewechselte Cora Zicai (86.) erzielte den Endstand.