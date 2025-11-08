Wolfsburg verliert an Boden

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben trotz langer Überzahl Boden auf Tabellenführer Bayern München verloren. Die Wolfsburgerinnen unterlagen Eintracht Frankfurt 2:3 (1:2) und haben nun sechs Punkte Rückstand auf den Titelverteidiger. Die Münchnerinnen hatten Aufsteiger Union Berlin bereits am Freitag souverän bezwungen (4:0).

Kessya Bussy (8.) sorgte für die frühe Führung der Gastgeberinnen vor 4345 Zuschauern. Doch die Nationalspielerinnen Nicole Anyomi (26.) und Laura Freigang (28.) drehten noch vor der Pause die Begegnung. Die Frankfurterin Nina Lührßen (37.) sah die Rote Karte wegen eines Handspiels, beim anschließenden Elfmeter scheiterte Janina Minge aber an Torhüterin Lina Altenburg.

Nach dem Wechsel erhöhte die Ex-Wolfsburgerin Rebecka Blomqvist (85.), der Anschlusstreffer von Alexandra Popp kam zu spät (89.).