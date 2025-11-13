Woltemade über Wirtz: "Macht es sehr gut"

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat eine Lanze für seinen Premier-League-Kollegen Florian Wirtz gebrochen. "Für jeden Spieler ist die Umstellung nicht leicht", sagte der DFB-Stürmer bei RTL/n-tv/sport.de über seinen Mitspieler bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der wie Woltemade im Sommer nach England gewechselt war, "aber er macht seine Sache sehr gut."

Während Woltemade für Newcastle United in 14 Pflichtspielen immerhin schon sechs Tore geschossen hat, kommt Wirtz beim FC Liverpool bei 16 Einsätzen auf null Treffer. "Auf dem Papier sieht man vielleicht nicht die Tore, aber wenn man meine Spiele mit seinen vergleicht, ist er deutlich mehr im Spiel", betonte Woltemade jedoch: "Ich stehe wahrscheinlich drei- oder viermal richtig, bekomme den Ball und schieße ihn rein – er hingegen ist sehr aktiv im Spiel, hat viele Ballkontakte und gute Aktionen."

Beim Rückblick auf die vergangenen Monate muss sich Woltemade mitunter kneifen. "Es ist ein sehr verrücktes Jahr gewesen", sagte er: "Ich habe sehr, sehr viel erlebt. Momente, die ich mir vorher nicht hätte ausmalen können."

Den Pokalsieg mit dem VfB Stuttgart, das EM-Finale mit der U21, sein Debüt und sein erster Treffer für die A-Nationalmannschaft, der gescheiterte Wechsel zum FC Bayern, der Transfer auf die Insel – "es ist manchmal schwierig zu greifen", sagte Woltemade und betonte: "So ein Jahr ist nicht selbstverständlich, ich bin da sehr dankbar für und will weiter für so tolle Momente arbeiten."

Die Voraussetzungen dafür sieht er als gegeben an, auch weil er etwa "bei Kopfbällen gefährlicher geworden" sei, "weil ich daran viel und individuell arbeite".