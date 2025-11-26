Youth League: Bayern scheitern vorzeitig

Die Junioren des FC Bayern sind in der Youth League vorzeitig gescheitert. Die U19 des deutschen Fußball-Rekordmeisters verspielte beim bislang sieg- und punktlosen FC Arsenal eine 1:0-Führung und unterlag 2:4 (1:1). Weil Eintracht Frankfurt am späteren Nachmittag gegen Atalanta Bergamo mit 3:2 (1:0) gewann, ist die K.o.-Phase für die Münchner schon vor dem abschließenden sechsten Spieltag nicht mehr zu erreichen.

Die Bayern-Jugend belegt mit drei Punkten in der Ligaphase Platz 31 von 36. Rang 22, der für die Play-offs reichen würde, ist zwar nur drei Zähler weg. Doch weil die dort platzierte AS Monaco noch auf Galatasaray Istanbul (29./vier Punkte) trifft, sind die Bayern schon vor dem Duell mit Sporting Lissabon am 9. Dezember raus.

Yll Gashi (24.) hatte die Gäste in Borehamwood in Führung gebracht. Beim Stand von 1:1 verschoss Kapitän David Santos Daiber (45.+3) einen Handelfmeter. Zu mehr als dem zwischenzeitlichen 2:3 durch Ljubo Puljic (83.) reichte es nicht mehr.

"Der Spielverlauf war sehr unglücklich und reiht sich in unsere Saison ein", sagte Trainer Peter Gaydarov: "Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt und es verpasst, unsere Führung deutlicher auszubauen. Am Ende haben einige einfache individuelle Fehler das Ergebnis geprägt."

Die anderen deutschen Teams sind noch im Rennen: Borussia Dortmund (neun Punkte) als 14., Frankfurt auf Platz 17 und Bayer Leverkusen (jeweils sieben) auf Rang 21. Angeführt wird die Tabelle von der U19 von Real Madrid, die alle ihre fünf Spiele gewonnen hat.