Zu viel Pyrotechnik: Amsterdam gegen Groningen abgebrochen

Das niederländische Erstliga-Spiel zwischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und dem FC Groningen ist wegen einer außer Kontrolle geratenen Pyroshow abgebrochen worden. Schiedsrichter Bas Nijhuis unterbrach die Partie beim Stand von 0:0 in der 5. Minute zunächst für über 40 Minuten, doch auch nach Wiederaufnahme wurde weitergezündelt und das Spiel daraufhin umgehend beendet.

Etliche Leuchtfackeln und Raketen der Ajax-Ultras waren auf dem Rasen der Johan-Cruyff-Arena gelandet und setzten sogar Teile des Platzes in Brand. Die Fans wollten einem verstorbenen Fan gedenken. Das ging nach hinten los.

"Wenn man sieht, was hier passiert, das ist wirklich skandalös. Wenn es noch einmal vorkommt, kann man sich denken, was dann passiert", sagte Schiedsrichter Nijhuis bereits beim ersten Gang in die Kabine bei ESPN. "Auf dem Spielfeld fallen Schüsse. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun."

Nach der langen Pause wurde erneut gezündelt, die Ajax-Spieler um Kapitän Davy Klaassen gestikulierten fassungslos in Richtung der Tribünen. "Ich kann die Sicherheit der Spieler nicht mehr garantieren", sagte Nijhuis - und brach das Spiel schließlich ab. Wann und wie das Duell zwischen dem Tabellen-Sechsten und -Siebten der Eredivisie fortgesetzt wird, blieb zunächst offen.

Bereits Anfang des Monats hatten Ajax-Anhänger im Heimspiel gegen den SC Heerenveen (1:1) aufgrund von Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt.