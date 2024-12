Am Rande des Eredivisie-Spiels zwischen AZ Alkmaar und Ajax Amsterdam (2:1) kommt es zu Ausschreitungen. Die Ultras der Gäste zerstörten dabei unter anderem ein Café.

In den Niederlanden wurde am Sonntag die Partie in der Eredivisie zwischen AZ Alkmaar und Ajax Amsterdam (2:1) von gewalttätigen Ausschreitungen nach Spielende überschattet.

Wie zahlreiche Videos in den sozialen Medien zeigen, griffen Hooligans von Ajax Amsterdam ein Café in Alkmaar an.

Die vermummten Angreifer brachten dabei sogar Bengalos bzw. Pyrotechnik zum Einsatz, wie in die Video-Clips in den sozialen Medien deutlich zu erkennen ist.

Laut Medienberichten gilt das angegriffene Café als Treffpunkt für Fans von AZ Alkmaar. Ob und wie viele Personen bei der Auseinandersetzung verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.