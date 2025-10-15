Zwei Spiele Sperre für Wolfsburgs Wedemeyer

Der VfL Wolfsburg muss in der Frauen-Bundesliga in den kommenden beiden Spielen auf Joelle Wedemeyer verzichten. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch entschieden. Die Verteidigerin war im Topspiel gegen Bayern München (1:3) aufgrund einer Notbremse vom Platz gestellt worden.

Die 29-Jährige hatte in der Nachspielzeit am Trikot von Bayern-Stürmerin Lea Schüller gezogen. Trainer Stephan Lerch muss somit ohne Wedemeyer für das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (17.15 Uhr) und das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (1. November) planen.