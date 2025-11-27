Zwei Tore und beworfen: Malen führt Aston Villa zum Sieg

Der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Donyell Malen hat Aston Villa mit einem Doppelpack in der Europa League zum vierten Sieg im fünften Spiel geführt. Allerdings wurde der niederländische Nationalstürmer beim 2:1 (2:0) gegen Young Boys Bern nach seinem Führungstor in der 27. Minute von Gästefans beim Jubeln vor der Kurve mit Gegenständen beworfen. Ein Teil landete an seinem Kopf, Malen trug eine Wunde davon. In der 42. Minute erhöhte der Angreifer, erneut jubelte er vor dem Young-Boys-Block - und wurde abermals beworfen.

Villa, derzeit Tabellenvierter der Premier League, setzte sich mit zwölf Punkten auch in der Europa League in der Spitzengruppe fest. Die besten acht Mannschaften am Ende der acht Spieltage umfassenden Ligaphase ziehen direkt ins Achtelfinale ein.

Wegen der besseren Tordifferenz liegt nur der dänische Klub FC Midtjylland vor Villa. Das Team des früheren Dortmunder Interimstrainers Mike Tullberg ließ am Donnerstag bei der AS Rom beim 1:2 (0:1) die ersten Punkte liegen.