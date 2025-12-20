Real Madrid: Kylian Mbappe stellt CR7-Rekord ein

Die Luft wird dünner für den Rekord von Cristiano Ronaldo. Mit seinem Tor stellt Kylian Mbappe die Kalenderjahr-Marke von CR7 ein.

Sieg zum Jahresabschluss, Bestmarke für Kylian Mbappé: Das kriselnde Real Madrid hat sich in La Liga weiter Luft verschafft und vorerst bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Barcelona herangeschoben. Gegen den Tabellenneunten FC Sevilla gewann die Mannschaft des in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geratenen Trainer Xabi Alonso in Überzahl glanzlos mit 2:0 (1:0).

Mbappé (86.) sorgte mit seinem 59. Pflichtspieltreffer des Kalenderjahres per Foulelfmeter für den Endstand. Der französische Superstar stellte damit den Vereinsrekord von Cristiano Ronaldo ein, den der Portugiese 2013 aufgestellt hatte.

Der frühere Dortmunder Jude Bellingham (38.) hatte die Madrilenen vor den Augen seines beim BVB unter Vertrag stehenden Bruders Jobe vor der Pause in Führung gebracht.

Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Sevillas brasilianischen Innenverteidiger Marcao (68.) spielte Real in Überzahl.