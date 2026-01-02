Der möglicherweise bevorstehende Wechsel eines Stürmers von Eintracht Trier sorgt auch international für großes Interesse.

Von Tobias Wiltschek

Viertliga-Stürmer Mateo Biondic steht kurz vor einem spektakulären Wechsel zum belgischen Meister Union Saint-Gilloise - und löst damit große Aufmerksamkeit aus.

Eine entsprechende Meldung des "Trierischen Volksfreund“ kurz vor dem Jahreswechsel hat nun auch der international bekannte Transferexperte Fabrizio Romano aufgegriffen.

Demnach haben sich beide Klubs auf einen Wechsel des 22-Jährigen geeinigt. Die Ablösesumme könnte inklusive Bonuszahlungen auf über 200.000 Euro steigen. Für den Traditionsklub aus der Regionalliga Südwest wäre das der teuerste Transfer seit über 30 Jahren.