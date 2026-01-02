transfers
Transfer-Märchen um Mateo Biondic bahnt sich an: Viertliga-Stürmer vor Wechsel in die Champions League
- Veröffentlicht: 02.01.2026
- 18:46 Uhr
- Tobias Wiltschek
Der möglicherweise bevorstehende Wechsel eines Stürmers von Eintracht Trier sorgt auch international für großes Interesse.
Viertliga-Stürmer Mateo Biondic steht kurz vor einem spektakulären Wechsel zum belgischen Meister Union Saint-Gilloise - und löst damit große Aufmerksamkeit aus.
Eine entsprechende Meldung des "Trierischen Volksfreund“ kurz vor dem Jahreswechsel hat nun auch der international bekannte Transferexperte Fabrizio Romano aufgegriffen.
Demnach haben sich beide Klubs auf einen Wechsel des 22-Jährigen geeinigt. Die Ablösesumme könnte inklusive Bonuszahlungen auf über 200.000 Euro steigen. Für den Traditionsklub aus der Regionalliga Südwest wäre das der teuerste Transfer seit über 30 Jahren.
Externer Inhalt
Trier hatte Biondic im vergangenen Sommer nach einer zweijährigen Leihe fest vom SC Verl verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Der in Lemgo geborene Biondic erzielte in bislang 68 Spielen für Trier 20 Tore und bereitete 14 weitere vor.
Stürmt Mateo Biondic noch in der Champions League?
Sollte der Wechsel tatsächlich vollzogen werden, könnte Biondic theoretisch ab der K.o.-Phase im Februar in der Champions League spielen.
Dafür aber müsste sein neuer Klub die Ligaphase mindestens auf Platz 24 beenden. Nach sechs von acht Spieltagen liegt der in Brüssel beheimatete Verein einen Punkt hinter Rang 24. Und das Restprogramm hat es in sich. Am vorletzten Spieltag gastiert Union beim FC Bayern München, ehe zum Abschluss das Heimspiel gegen Atalanta Bergamo ansteht.