Transfers
Transfer-Märchen um Mateo Biondic perfekt: Viertliga-Stürmer könnte bald in der Champions League spielen
- Aktualisiert: 03.01.2026
- 17:43 Uhr
- Tobias Wiltschek
Der Wechsel eines Stürmers von Eintracht Trier in die erste belgische Liga ist perfekt und sorgt auch international für großes Interesse.
Der spektakuläre Wechsel von Viertliga-Stürmer Mateo Biondic zum belgischen Meister Union Saint-Gilloise ist perfekt.
Sein bisheriger Verein Eintracht Trier bestätigte den Wechsel des 22-Jährigen und schrieb auf seiner Internetseite: "Es ist ein Transfer, der in diesem Ausmaß nicht alltäglich ist."
Der Klub aus der Regionalliga Südwest bedankte sich bei Biondic und wünschte ihm "bei seinem neuen Arbeitgeber und den kommenden Herausforderungen alles erdenklich Gute".
Schon vorab berichtete der "Trierische Volksfreund" über den bevorstehenden Wechsel, der selbst vom international bekannten Transferexperten Fabrizio Romano aufgegriffen wurde und damit auch international eine große Aufmerksamkeit auslöste.
Demnach haben sich beide Klubs auf eine Ablösesumme geeinigt, die inklusive Bonuszahlungen auf über 200.000 Euro steigen könnte. Für den Traditionsklub aus der Regionalliga Südwest ist das der teuerste Transfer seit über 30 Jahren.
Trier hatte Biondic im vergangenen Sommer nach einer zweijährigen Leihe fest vom SC Verl verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Der in Lemgo geborene Biondic erzielte in bislang 68 Spielen für Trier 20 Tore und bereitete 14 weitere vor.
Stürmt Mateo Biondic noch in der Champions League?
Biondic könnte als Spieler des belgischen Meisters theoretisch ab der K.-o.-Phase im Februar in der Champions League dabei sein.
Dafür aber müsste sein neuer Klub die Ligaphase mindestens auf Platz 24 beenden. Nach sechs von acht Spieltagen liegt der in Brüssel beheimatete Verein einen Punkt hinter Rang 24. Und das Restprogramm hat es in sich. Am vorletzten Spieltag gastiert Union beim FC Bayern München, ehe zum Abschluss das Heimspiel gegen Atalanta Bergamo ansteht.