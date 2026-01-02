Der Wechsel eines Stürmers von Eintracht Trier in die erste belgische Liga ist perfekt und sorgt auch international für großes Interesse.

Von Tobias Wiltschek

Der spektakuläre Wechsel von Viertliga-Stürmer Mateo Biondic zum belgischen Meister Union Saint-Gilloise ist perfekt.

Sein bisheriger Verein Eintracht Trier bestätigte den Wechsel des 22-Jährigen und schrieb auf seiner Internetseite: "Es ist ein Transfer, der in diesem Ausmaß nicht alltäglich ist."

Der Klub aus der Regionalliga Südwest bedankte sich bei Biondic und wünschte ihm "bei seinem neuen Arbeitgeber und den kommenden Herausforderungen alles erdenklich Gute".

Schon vorab berichtete der "Trierische Volksfreund" über den bevorstehenden Wechsel, der selbst vom international bekannten Transferexperten Fabrizio Romano aufgegriffen wurde und damit auch international eine große Aufmerksamkeit auslöste.

Demnach haben sich beide Klubs auf eine Ablösesumme geeinigt, die inklusive Bonuszahlungen auf über 200.000 Euro steigen könnte. Für den Traditionsklub aus der Regionalliga Südwest ist das der teuerste Transfer seit über 30 Jahren.