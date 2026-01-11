Der "Finalspezialist" Hansi Flick hat den spanischen Meister FC Barcelona zum nächsten Titel geführt.

Der Meister FC Barcelona besiegte im Finale des spanischen Supercups den Erzrivalen Real Madrid in Dschidda mit 3:2 (2:2) und sorgte damit dafür, dass Flicks bemerkenswerte Serie hielt. Der ehemalige Bundestrainer gewann auch sein achtes Endspiel als Coach.

Raphinha (36., 73.) und Robert Lewandowski (45.+4) sorgten mit ihren Toren für den Sieg im Clásico in Saudi-Arabien. Vinicius Junior (45.+2) und Gonzalo Garcia (45.+6) glichen für die Königlichen zweimal aus.

Damit verpasste der ehemalige Leverkusener Meistermacher Xabi Alonso seinen ersten Titel als Coach von Real. Nationalspieler Antonio Rüdiger fehlte angeschlagen.

Real zog sich von Beginn an weit zurück und lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Daraus entstand die erste Chance durch Vinicius Junior (15.). Barcelona dominierte danach mit viel Ballbesitz die Begegnung. Die Führung durch Raphinha war verdient, eine Minute zuvor hatte der Brasilianer noch eine große Chance ausgelassen.