Manuel Neuer Der Kapitän ist nach seiner Zwangspause beim letzten Spiel vor der Winterpause in Heidenheim (4:0) wieder fit und ersetzt Jonas Urbig im Tor. Muss fast bei seiner ersten Aktion den Ball aus dem Tor holen, nachdem er gegen Pejcinovics Flachschuss chancenlos ist (13.). Danach wie üblich kaum gefordert, verhindert aber mit einer guten Fußbabwehr gegen Pejcinovic das 2:4 (66.). ran-Note: 3

Konrad Laimer Österreichs Fußballer des Jahres ist auf rechts wieder ein Aktivposten und macht viel Druck nach vorne. Kommt aber hinten zu spät und lässt Torschütze Pejcinovic bim 1:1 laufen. Danach fast nur noch im Vorwärtsgang mit vielen Ballgewinnen und starkem Zusammenspiel mit dem überragenden Olise. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Der Franzose, der sich mit den Bayern über eine Vertragsverlängerung weitgehend einig sein soll, steht in der Abwehr sicher und ist von den "Wölfen" nicht in Bedrägnis zu bringen. Macht nach 77 Minuten Platz für Ito. ran-Note: 3

Jonathan Tah Der Nationalspieler sieht beim 1:1 wie Laimer nicht gut aus, hat danach aber alles im Griff gegen die insgesamt auch harmlosen Wolfsburger. Kurz vor Schluss mit schönem Pass auf Torschütze Goretzka. ran-Note: 3

Josip Stanisic Der kroatische Nationalspieler agiert wieder links hinten, da der erkrankte Alphonso Davies diesmal noch keine Alternative ist. Sehr ballsicher, leitet mit schönem Steckpass auf Diaz das 1:0 ein. Geht auch danach immer wieder mit nach vorne, weil er hinten ohnehin nichts zu tun hat. ran-Note: 2

Aleksandar Pavlovic Der Nationalspieler sorgt in der Rückwärtsbewegung für Ordnung, was angesichts der wenigen Wolfsburger Angriffe nicht allzu schwierig ist. Hält sich nach vorne zurück und wird nach 57 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 3

Tom Bischof Der Neuzugang bekommt überaschend anstelle von Leon Goretzka den durch Joshua Kimmichs Verletzung vakanten Platz im defensiven Mittelfeld. Beschränkt sich dort weitgehend darauf, der Offensive den Rücken freizuhalten. In der zweiten Halbzeit etwas offensiver. ran-Note: 3 Real Madrid: Mega-Deal vor Abschluss? Wohl bald mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr möglich

Michael Olise Der Franzose ist in seinem 50. Bundesligaspiel wieder einer der auffälligsten Münchner und spielt seinen Gegenspieler Fischer mehrfach schwindelig. Kaum vom Ball zu trennen, bereitet er zahlreiche Chancen vor und liefert auch die Flanke zum 2:1. Nach der Pause zudem mit mehr Zug zum Tor. Scheitert zunächst an Grabara (48.), ehe er diesem zwei Minuten später mit einem herrlichen 16-Meter-Schuss zum 3:1 keine Chance lässt. Kurz darauf dann auch noch mit seinem insgesamt elften Assist zum 4:1. Scheitert obendrein nach 64 Minuten am Pfosten, ehe er nach 76 Minuten sogar das 7:1 nachlegt. Ligatreffer Nummer acht und neun. ran-Note: 1

Lennart Karl Rund eine Woche nach dem Wirbel um seine Real-Madrid-Aussage steht der Youngster in der Startelf und erhält somit den Vorzug vor Nationalspieler Serge Gnabry. Nicht so auffällig wie seine Nebenleute Diaz und Olise, vergibt nach 39 Minuten die Chance zum 3:1, als er frei vor Grabara zu ungenau abschließt. Ansonsten ohne gefährliche Aktion und nach 57 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Luis Diaz Der Kolumbianer läuft von Beginn an heiß. Bereitet mit scharfer Flanke die frühe Führung durch Fischers Eigentor vor (5.) und scheitert danach aus guter Position, köpft dann aber nach 30 Minuten zum 2:1 ein. Macht kurz darauf fast das 3:1, doch der Abpraller von Grabara nach Karls Schuss springt vom Oberschenkel knapp neben das Tor. Nach 53 Minuten zielstrebiger, als er Olises Vorlage zum 4:1 einschießt. Bereits seine Bundesligatore neun und zehn. Krönt seine Topleistung mit den Assists zum 4:1, 6:1 und 7:1. Herausragend! ran-Note: 1

Harry Kane Der Torjäger tut sich lange schwer, wird aber auch von den Wolfsburgern hart attackiert und muss daher einmal länger behandelt werden. In der ersten Halbzeit ohne nennenswerte Aktion, nach der Pause wesentlich stärker. Leitet das 4:1 durch eine starke Balleroberung und anschließenden Traumpass ein. Scheitert in der 60. Minute frei vor Grabara und schenkt Guerreiro das 5:1 statt selbst abzuschließen (68.). Macht er dann jedoch eine Minute später und zirkelt den Ball traumhaft zum 6:1 in den Winkel. Steht damit schon wieder bei 20 Bundesligatreffern nach erst 16 Spielen. ran-Note: 1

Leon Goretzka (ab 57.) Der Nationalspieler sitzt unerwartet fast eine Stunde draußen, ehe er Pavlovic ersetzt. Fügt sich mit einigen Balleroberungen gut ein und leitet so auch Olises Pfostenschuss ein. Defensiv muss er ohnehin fast nichts mehr machen. Belohnt sich für seinen guten Auftritt mit dem Treffer zum 8:1 (88.), den er mit einem Ausfallschritt förmlich erzwingt. ran-Note: 2

Raphael Guerreiro (ab 57.) Der Portugiese kommt für Karl in die Partie und übernimmt dessen Position im zentralen offensiven Mittelfeld. Darf schon elf Minuten später jubeln, als er Kanes Zuspiel nur noch zum 5:1 über die Linie drücken muss. Sein drittes Tor in der Liga. Auch danach noch mit ein paar guten Aktionen, unter anderem vor dem 7:1. ran-Note: 2

Hiroki Ito (ab 77.) Der Japaner ersetzt Upamecano in der Innenverteidigung und lässt gegen die allerdings bereits desillusionierten Gäste nichts mehr anbrennen. ran-Note: Ohne Bewertung

Wisdom Mike (ab 77.) Auch das Toptalent darf nach dem 6:1 noch ein paar Einsatzminuten sammeln, als er für Kane eingewechselt wird. ran-Note: Ohne Bewertung