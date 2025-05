Youssoufa Moukoko hat jahrelang die Nachwuchsligen in Deutschland zerschossen und galt als große Sturmhoffnung beim DFB. Für die U21 ist er noch immer eine wichtige Stütze - eigentlich.

Die Karriere von BVB-Juwel Youssoufa Moukoko ist ins Stocken geraten. Derzeit ist er nach Nizza in die Ligue 1 ausgeliehen, da die Dortmunder für ihn keine Rolle im Kader der laufenden Saison hatten.

In der U21 ist der Angreifer jedoch eine feste Größe. Eigentlich.

Laut Informationen der "Bild", die sich nicht mit ran-Informationen decken, soll Moukoko nicht zur U21-EM eingeladen werden und das Turnier im Sommer verpassen.

Der Stürmer sei demnach nicht unter den nominierten Spielern von Antonio Di Salvo. In der Qualifikation zum Turnier hatte er noch mit zwölf Treffern in zehn Spielen großen Anteil an der Qualifikation der deutschen U21 zur EM.