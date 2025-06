U21-EM 2025: Dieser Kader soll Antonio Di Salvo den Titel gewinnen

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo hat sich festgelegt und seinen Kader für die U21-Europameisterschaft in Slowenien bestimmt. ran hat alle Spieler im Überblick. Voller Vorfreude und Erwartungen blickt die deutsche U21-Nationalmannschaft Richtung Slowakei. Hier findet vom 11. bis zum 28. Juni die U21-Europameisterschaft statt. Welche 23 Spieler im Kader stehen, gab Bundestrainer Antonio Di Salvo nun bekannt. Da einige seiner Schützlinge mit ihren Klubs bei der Klub-WM in den USA weilen, musste er auf so mancher Position umbauen. Betroffen sind unter anderem Karim Adeyemi und Maximilian Beier (beide Borussia Dortmund) und Jonas Urbig (Bayern München).

"Bei den Feldspielern war es eine sehr schwierige Entscheidung", sagt U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. "Wir mussten berücksichtigen, dass wir zwei leicht angeschlagene Defensivspieler haben, zudem kommt mit Nick ein weiterer Angreifer dazu, so dass wir in der Offensive reduziert haben. Mit Derry Scherhant trifft es einen Spieler, der sich sowohl in der Vorbereitung als auch in der März-Maßnahme hervorragend präsentiert hat. Leider können wir nur 23 Spieler mitnehmen. Derry bleibt ein möglicher Nachrücker für die EM und wird im Test gegen Finnland noch mitwirken." Der Kader für die U21-Europameisterschaft in der Slowakei im Überblick.

SAT.1 überträgt bei drei U21-Europameisterschaften alle Partien der DFB-Auswahl, ProSieben MAXX zeigt ausgewählte Top-Partien ohne deutsche Beteiligung und auf ran.de sowie in der ran App sind alle Begegnungen zu sehen. Außerdem überträgt ran Qualifikations- und Testspiele live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App.

U21-Kader für die Europameisterschaft: Die Torhüter "Bei den Torhütern wurde uns die Entscheidung abgenommen", sagt Trainer Antonio Di Salvo. "Johannes Schenk hat sich gegen Ende des Trainingslagers an der Hand verletzt, er benötigt eine Pause. Insofern ist klar, dass Nahuel Noll als dritter Torhüter mitfahren wird. Beide Neulinge haben sich in den vergangenen zehn Tagen sehr gut präsentiert und problemlos in das Mannschaftsgefüge integriert. Johannes wünsche ich eine schnelle Genesung." Noah Atubolu als Nummer 1 und Tjark Ernst als sein Vertreter komplettieren das Torhüter-Trio von Torwarttrainer Klaus Thomforde Noah Atubolu (SC Freiburg)

Tjark Ernst ( Hertha BSC

Nahuel Noll (Greuther Fürth)

Noah Atubolu wird wohl auch in Slowenien das DFB-Tor hüten. © Imago

U21-Kader für die Europameisterschaft: Die Abwehr In der Abwehr setzt der Bundestrainer vor allem auf Qualität aus der Bundesliga. Mit Jamil Siebert ist zudem ein Talent aus der 2. Bundesliga dabei. Bright Arrey-Mbi ist der einzige Abwehrspieler, der nicht in Deutschland kickt. Nathaniel Brown, der sich in diesem Jahr bei Eintracht Frankfurt durchsetzen konnte, ist ebenfalls dabei. Bright Arrey-Mbi (SC Braga)

Elias Baum (SV Elversberg)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt)

Tim Oermann (VfL Bochum)

Max Rosenfelder (SC Freiburg)

Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf)

Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)

SGE-Star Nathaniel Brown wird den DFB in Slowenien vertreten. © Imago

U21-Kader für die Europameisterschaft: Das Mittelfeld SGE-Kumpel Ansgar Knauff ist im Mittelfeld dabei. Ebenso wie Mainz-Shootingstar Paul Nebel und Bayern-Leihgabe Paul Wanner. Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Caspar Jander (1. FC Nürnberg)

Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt)

Eric Martel (1. FC Köln)

Paul Nebel (FSV Mainz 05)

Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Merlin Röhl (SC Freiburg)

Jan Thielmann (1. FC Köln)

Paul Wanner (1. FC Heidenheim)

Ansgar Knauff will mit der U21 Vollgas geben. © Imago

U21-Kader für die Europameisterschaft: Der Angriff Im Sturm setzt Di Salvo auf die vielversprechende Talente wie den in Mainz für Furore sorgenden Nelson Weiper. Im Mittelpunkt steht aber Nick Woltemade, der am Tag der Abreise nach Slowenien noch mit der A-Nationalmannschaft im Finale der Nations League stehen könnte. Nicolo Tresoldi (Hannover 96)

Nelson Weiper (FSV Mainz 05)

Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Nick Woltemade stehen stressige Tage bevor. © Imago