Nahost-Krieg: Entscheidung über Finalissima kommende Woche

Die Entscheidung über die Austragung des Finalissima zwischen Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien wird bis "Ende nächster Woche" fallen. Das Duell ist für den 27. März im Lusail Stadion der katarischen Hauptstadt Doha angesetzt. Die Golf-Region wird seit dem vergangenen Wochenende allerdings durch den Nahost-Krieg erschüttert, weshalb mit Blick auf das Finalissima die Sicherheitslage neu bewertet werden muss.

"Wir sind uns der Spekulationen rund um das Finalissima angesichts der Lage in der Region bewusst", teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag mit: "Derzeit laufen Gespräche mit den lokalen Organisatoren, die große Anstrengungen unternommen haben, um das Spiel zu einem Erfolg zu machen. Eine endgültige Entscheidung wird für Ende nächster Woche erwartet. Derzeit werden keine alternativen Austragungsorte in Betracht gezogen." An weiteren Spekulationen werde sich die UEFA nicht beteiligen.