Nahost-Krieg: "Finalissima" abgesagt

Als Folge des Nahost-Kriegs hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) das für den 27. März in Katar geplante "Finalissima" zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien abgesagt. Die UEFA hat nach eigenen Angaben mehrere Vorschläge hinsichtlich einer alternativen Austragung unterbreitet, die von Weltmeister Argentinien alle abgelehnt worden seien. Argentinien unterbreitete seinerseits einen Gegenvorschlag, der für Spanien nicht umsetzbar war.