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Nahost-Krieg: "Finalissima" abgesagt
Als Folge des Nahost-Kriegs hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) das für den 27. März in Katar geplante "Finalissima" zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien abgesagt. Die UEFA hat nach eigenen Angaben mehrere Vorschläge hinsichtlich einer alternativen Austragung unterbreitet, die von Weltmeister Argentinien alle abgelehnt worden seien. Argentinien unterbreitete seinerseits einen Gegenvorschlag, der für Spanien nicht umsetzbar war.
Die UEFA und der südamerikanische Kontinentalverband CONMEBOL hatten das "Finalissima" im Rahmen ihrer Partnerschaft eingeführt. Argentinien hatte die Premiere 2022 im Londoner Wembley-Stadion mit 3:0 gegen Italien gewonnen.