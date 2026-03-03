England und Spanien zum Start der WM-Quali siegreich

Die englischen Fußball-Europameisterinnen haben die WM-Qualifikation nach leichten Anlaufschwierigkeiten mit einem Kantersieg eröffnet. In Antalya/Türkei fielen am Dienstag sämtliche Tore beim 6:1 gegen die Ukraine nach der Pause, unter anderem traf Georgia Stanway von Bayern München doppelt.

Etwas mehr Mühe hatte am Dienstagabend in derselben Gruppe der Weltmeister: Spanien gewann letztlich auch durch zwei Tore von Claudia Pina (FC Barcelona) mit 3:0 (1:0) gegen Island.

Die Sieger der vier Gruppen der Liga A erhalten ein direktes Ticket zur WM 2027 in Brasilien, die übrigen europäischen Teilnehmer werden in Playoffs ermittelt. Am 14. April treffen England und Spanien in Wembley aufeinander.

In der deutschen Gruppe 4 siegten die Norwegerinnen 1:0 (0:0) in Österreich. Norwegen ist am Samstag (18.00 Uhr/ZDF) in Stavanger nächster Gegner der deutschen Fußballerinnen, die am Dienstag mit einem 5:0 (2:0) gegen Slowenien in die Quali starteten.