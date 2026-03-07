WM-Quali: Bronze und Stanway sichern Englands zweiten Sieg

Englands Fußball-Europameisterinnen haben auch ihre zweite Pflichtaufgabe auf dem Weg zum WM-Ticket für 2027 gemeistert. Gegen Island gelang den Lionesses am Samstag ein 2:0 (1:0)-Erfolg in Nottingham.

Vier Tage nach dem 6:1 gegen die Ukraine erzielte Lucy Bronze (22.) die Führung für die Gastgeberinnen, Georgia Stanway vom FC Bayern (78.) sorgte für klare Verhältnisse. Die Mittelfeldspielerin vom deutschen Double-Gewinner hatte bereits gegen die Ukrainerinnen doppelt getroffen.

Mit sechs Punkten führen die Lionesses die Gruppe A3 vorerst an. Am Abend (18.00 Uhr) können die Weltmeisterinnen aus Spanien im türkischen Antalya gegen die Ukraine nachziehen.

Die Sieger der vier Gruppen der Liga A erhalten ein direktes Ticket zur WM in Brasilien, die übrigen europäischen Teilnehmer werden in Playoffs ermittelt. Am 14. April treffen England und Spanien in Wembley aufeinander.