WM-Quali: England und Spanien feiern zweite Siege

Englands Europameisterinnen und die Weltmeisterinnen aus Spanien haben auch ihre zweiten Pflichtaufgaben auf dem Weg zur Fußball-WM 2027 gemeistert. Gegen Island gelang den Lionesses am Samstag ein 2:0 (1:0)-Erfolg in Nottingham, Spanien ließ ein 3:1 (2:0) gegen die Ukraine im türkischen Antalya folgen.

Vier Tage nach dem 6:1 gegen die Ukraine erzielte Lucy Bronze (22.) die Führung für die Engländerinnen, Georgia Stanway vom FC Bayern (78.) sorgte für klare Verhältnisse. Die Mittelfeldspielerin vom deutschen Double-Gewinner hatte bereits gegen die Ukrainerinnen doppelt getroffen.

Mit sechs Punkten führen die Lionesses die Gruppe A3 vor den punktgleichen Spanierinnen an, für die Bayern-Stürmerin Edna Imade (44.), Lucia Corrales (45.+3) und Vicky López (55., Foulelfmeter) trafen. Am 14. April treffen England und Spanien in Wembley aufeinander. Die Sieger der vier Gruppen der Liga A erhalten ein direktes Ticket zur WM in Brasilien, die übrigen europäischen Teilnehmer werden in Playoffs ermittelt.