- Anzeige -
- Anzeige -
Start in die WM-Qualifikation live auf Joyn

Deutschland vs. Slowenien: DFB-Frauen feiern Traumstart in die WM-Quali

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 19:50 Uhr
  • Julian Huter

Die DFB-Frauen starten erfolgreich in die WM-Qualifikation und feiern ein Schützenfest gegen Slowenien

Ein Torfestival zum Auftakt: Die deutschen Fußballerinnen haben einen Traumstart in ihre WM-Mission hingelegt. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück wurde ihrer Favoritenrolle gegen Slowenien vollauf gerecht und setzte sich im ersten Spiel der Qualifikation souverän mit 5:0 (2:0) durch. Es war der erste Schritt Richtung Endrunde 2027 in Brasilien.

Vivien Endemann (6.), Elisa Senß (12.), Linda Dallmann (48.), Debütantin Larissa Mühlhaus (53.) und Lea Schüller (71.) sorgten für den Erfolg vor 19.169 Zuschauern im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Mit Rückenwind kann das DFB-Team nun in das nächste Duell mit den stärkeren Norwegerinnen am Samstag (18.00 Uhr/Joyn-Livestream) in Stavanger starten. Dritter Gegner in der Qualifikationsgruppe A4 ist Österreich. Um das Direkt-Ticket zu lösen, muss sich Deutschland den Gruppensieg sichern.

- Anzeige -
- Anzeige -

Giulia Gwinn: "Spiel macht viel Lust auf mehr"

"Wir haben sehr viel Energie auf den Platz gebracht", sagte Kapitänin Giulia Gwinn in der ARD, "das Spiel macht viel Lust auf mehr. Viele Tore, Debütanten, die gleich treffen - da wollen wir anknüpfen, auch wenn wir immer Dinge verbessern wollen."

- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Frauen vs. Norwegen live auf Joyn streamen
Anführerin der DFB-Frauen: Giulia Gwinn

WM-Quali live: Deutschland vs. Norwegen

Sa. ab 18 Uhr im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Bereits vor der Partie hatte Wück betont, man wolle sich "ohne Umwege" für die WM-Endrunde qualifizieren, "Zeit für große Experimente" habe man daher nicht. Dennoch überraschte er mit einigen Personalien in seiner Startelf. In der Sturmspitze erhielt Shekiera Martinez den Vorzug vor Nicole Anyomi und Schüller. Außerdem nahm auch Janina Minge zunächst auf der Bank Platz, stattdessen testete Wück in der Innenverteidigung Camilla Küver mit Rebecca Knaak.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DFB-Frauen müssen vs. Slowenien Ausfälle kompensieren

Zudem musste er zwei Ausfälle in der Offensive kompensieren: Nachdem bereits Selina Cerci hatte passen müssen, erweiterte Schlüsselspielerin Klara Bühl in der vergangenen Woche die Liste der Verletzten. Neben Jule Brand kam Endemann auf dem Flügel zum Einsatz.

Nach einem verhaltenen Beginn kam Martinez zum ersten guten Abschluss (5.), den Zala Mersnik noch parierte. Endemann schlug wenig später eiskalt zu. Kurz darauf stand wieder Martinez im Fokus, die den Ball aus kurzer Distanz ins Tor nickte - doch Knaak hatte beim Zuspiel im Abseits gestanden.

Deutschland dominierte nun die Partie, Senß legte nach. Immer wieder schnürte die DFB-Elf Slowenien rund um den Strafraum ein. Die Gäste konnten sich aus dem Dauerdruck kaum befreien, bei den wenigen Vorstößen war Ann-Katrin Berger zur Stelle.

DFB-Frauen: Befreiungsschlag für Lea Schüller

Auf der linken Seite sorgte Endemann immer wieder für Gefahr. Eine gute Chance vergab die Wolfsburger Offensivspielerin, als sie frei aufs Tor zulief, den Schuss allerdings rechts vorbeisetzte (23.). Im Spielverlauf schlichen sich allerdings erste Nachlässigkeiten ein, die DFB-Elf hätte zur Halbzeit höher führen können.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wechselte Wück kräftig durch. Für Kapitänin Gwinn, Franziska Kett und Brand kamen Carlotta Wamser, Sarai Linder und Mühlhaus, die ihren Einstand gleich nach ihrer Einwechslung mit ihrem ersten Tor krönte.

In der Schlussphase meldete sich Schüller, die zuletzt in einem Formtief steckte, mit ihrem 55. Treffer im 83. Länderspiel zurück. Ein weiteres Schüller-Tor (87.) wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung fälschlicherweise aberkannt - der Videobeweis kommt in der Quali nicht zu

Mehr News und Videos zum Fußball
240912_Raphina_reagiert_auf_Hater_ST1726149496

Barca-Star kontert Hater-Angriff auf Ehefrau

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0
1009

Groß reagiert auf strittige Schiri-Leistung

  • Video
  • 03:21 Min
  • Ab 0
1009

Kimmich scherzt: Deniz wird Döner und Ayran ausgeben!

  • Video
  • 03:07 Min
  • Ab 0
1009

Pavlovic über Kumpel Undav: "Superlustiger Typ!"

  • Video
  • 01:48 Min
  • Ab 0
1009

Tah verrät: Schiri hat angedeutet, dass ich bald fliege

  • Video
  • 01:22 Min
  • Ab 0
1009

Niederlande vs. Deutschland: Harte Schiedsrichter-Kritik der Fans

  • Video
  • 01:53 Min
  • Ab 0
0609

Nations League wie EM? Nagelsmann fordert DFB-Stars

  • Video
  • 03:23 Min
  • Ab 0
nagelsmannatartelf_ST1725640200

Ersatz für DFB-Duo fix: Nagelsmann verrät Startelf-Plan

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0
Nagelsmann schießt gegen Experten: "Fragwürdige Aussagen"

Nagelsmann schießt gegen Experten: "Fragwürdige Aussagen"

  • Video
  • 01:51 Min
  • Ab 0
Wechsel zu den Bayern? Das sagt Ter Stegen

Wechsel zu den Bayern? Das sagt Ter Stegen

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0