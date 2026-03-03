Deutschland vs. Slowenien heute live: DFB-Frauen in der WM-Quali im Free-TV & Stream - Aufstellungen

Die DFB-Frauen starten in die WM-Qualifikation. Gegner in Dresden ist heute Slowenien. ran erklärt euch, wie ihr das Spiel live und kostenlos verfolgen könnt.

Update, 03.02., 17:00 Uhr: DFB-Aufstellung da

DFB-Frauen vs. Slowenien live auf Joyn streamen WM-Quali live: Deutschland vs. Slowenien Hier im kostenfreien ARD-Stream auf Joyn

Deutschland: Berger - Gwinn, Küver, Knaak, Kett - Senß, Nüsken, Brand, Dallmann, Endemann - Martinez Slowenien: Mersnik - Erzen, Conc, Golob, Agrez - Zver, Korosec, Sternad, Prasnikar, Kustrin - Kramzar

Deutschland gegen Slowenien live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation? Spiel: Deutschland vs. Slowenien

Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 1. Spieltag

Datum: 3. März 2026

Uhrzeit: 17:45 Uhr

Austragungsort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Deutschland – Slowenien live: Läuft das DFB-Spiel der Frauen heute im Free-TV? Ja, das Spiel wird komplett im Free-TV gezeigt. Die ARD überträgt die WM-Qualifikation der DFB-Frauen live ab 17:15 Uhr (Vorberichterstattung), Anstoß ist um 17:45 Uhr.

Deutschland gegen Slowenien: Gibt es einen kostenlosen Livestream? Ja, natürlich! Das Spiel ist kostenlos im Livestream in der ARD-Mediathek sowie auf Joyn verfügbar – parallel zur TV-Übertragung. Deutschland vs. Slowenien im Joyn-Livestream schauen

WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Slowenien? Am besten auf ran.de im Liveticker oder direkt in der ran-App (Download für Apple und Android). Dort gibt’s alle Tore, Karten und Highlights in Echtzeit.

