Start in die WM-Qualifikation live auf Joyn
Deutschland vs. Slowenien heute live: DFB-Frauen in der WM-Quali im Free-TV & Stream - Aufstellungen
- Aktualisiert: 03.03.2026
- 17:15 Uhr
- Julian Huter
Die DFB-Frauen starten in die WM-Qualifikation. Gegner in Dresden ist heute Slowenien. ran erklärt euch, wie ihr das Spiel live und kostenlos verfolgen könnt.
Inhalt
- Update, 03.02., 17:00 Uhr: DFB-Aufstellung da
- Deutschland gegen Slowenien live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?
- Deutschland – Slowenien live: Läuft das DFB-Spiel der Frauen heute im Free-TV?
- Deutschland gegen Slowenien: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
- WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Slowenien?
- Deutschland vs. Slowenien live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen
Update, 03.02., 17:00 Uhr: DFB-Aufstellung da
Deutschland: Berger - Gwinn, Küver, Knaak, Kett - Senß, Nüsken, Brand, Dallmann, Endemann - Martinez
Slowenien: Mersnik - Erzen, Conc, Golob, Agrez - Zver, Korosec, Sternad, Prasnikar, Kustrin - Kramzar
Deutschland gegen Slowenien live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?
- Spiel: Deutschland vs. Slowenien
- Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 1. Spieltag
- Datum: 3. März 2026
- Uhrzeit: 17:45 Uhr
- Austragungsort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
Deutschland – Slowenien live: Läuft das DFB-Spiel der Frauen heute im Free-TV?
Ja, das Spiel wird komplett im Free-TV gezeigt. Die ARD überträgt die WM-Qualifikation der DFB-Frauen live ab 17:15 Uhr (Vorberichterstattung), Anstoß ist um 17:45 Uhr.
Deutschland gegen Slowenien: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Ja, natürlich! Das Spiel ist kostenlos im Livestream in der ARD-Mediathek sowie auf Joyn verfügbar – parallel zur TV-Übertragung.
WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Slowenien?
Am besten auf ran.de im Liveticker oder direkt in der ran-App (Download für Apple und Android). Dort gibt’s alle Tore, Karten und Highlights in Echtzeit.
Deutschland vs. Slowenien live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen
Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Slowenien.
- Paarung: Deutschland vs. Slowenien
- Datum und Uhrzeit: 3. März 2026, 17:45 Uhr
- Trainer: Christian Wück (Deutschland)
- Free-TV: ARD (ab 17:15 Uhr)
- Livestream: ARD-Mediathek / Joyn
- Liveticker: ran.de / ran-App