- Anzeige -
- Anzeige -
Start in die WM-Qualifikation live auf Joyn

Deutschland vs. Slowenien heute live: DFB-Frauen in der WM-Quali im Free-TV & Stream - Aufstellungen

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 17:15 Uhr
  • Julian Huter

Die DFB-Frauen starten in die WM-Qualifikation. Gegner in Dresden ist heute Slowenien. ran erklärt euch, wie ihr das Spiel live und kostenlos verfolgen könnt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Inhalt

Update, 03.02., 17:00 Uhr: DFB-Aufstellung da

- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Frauen vs. Slowenien live auf Joyn streamen
Anführerin der DFB-Frauen: Giulia Gwinn

WM-Quali live: Deutschland vs. Slowenien

Hier im kostenfreien ARD-Stream auf Joyn

Deutschland: Berger - Gwinn, Küver, Knaak, Kett - Senß, Nüsken, Brand, Dallmann, Endemann - Martinez

Slowenien: Mersnik - Erzen, Conc, Golob, Agrez - Zver, Korosec, Sternad, Prasnikar, Kustrin - Kramzar

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland gegen Slowenien live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?

  • Spiel: Deutschland vs. Slowenien
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 1. Spieltag
  • Datum: 3. März 2026
  • Uhrzeit: 17:45 Uhr
  • Austragungsort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
- Anzeige -

Deutschland – Slowenien live: Läuft das DFB-Spiel der Frauen heute im Free-TV?

Ja, das Spiel wird komplett im Free-TV gezeigt. Die ARD überträgt die WM-Qualifikation der DFB-Frauen live ab 17:15 Uhr (Vorberichterstattung), Anstoß ist um 17:45 Uhr.

- Anzeige -

Deutschland gegen Slowenien: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Ja, natürlich! Das Spiel ist kostenlos im Livestream in der ARD-Mediathek sowie auf Joyn verfügbar – parallel zur TV-Übertragung.

Deutschland vs. Slowenien im Joyn-Livestream schauen

- Anzeige -

WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Slowenien?

Am besten auf ran.de im Liveticker oder direkt in der ran-App (Download für Apple und Android). Dort gibt’s alle Tore, Karten und Highlights in Echtzeit.

- Anzeige -

Deutschland vs. Slowenien live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen

Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Slowenien.

  • Paarung: Deutschland vs. Slowenien
  • Datum und Uhrzeit: 3. März 2026, 17:45 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland)
  • Free-TV: ARD (ab 17:15 Uhr)
  • Livestream: ARD-Mediathek / Joyn
  • Liveticker: ran.de / ran-App
Mehr News und Videos zum Fußball
240912_Raphina_reagiert_auf_Hater_ST1726149496

Barca-Star kontert Hater-Angriff auf Ehefrau

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0
1009

Groß reagiert auf strittige Schiri-Leistung

  • Video
  • 03:21 Min
  • Ab 0
1009

Kimmich scherzt: Deniz wird Döner und Ayran ausgeben!

  • Video
  • 03:07 Min
  • Ab 0
1009

Pavlovic über Kumpel Undav: "Superlustiger Typ!"

  • Video
  • 01:48 Min
  • Ab 0
1009

Tah verrät: Schiri hat angedeutet, dass ich bald fliege

  • Video
  • 01:22 Min
  • Ab 0
1009

Niederlande vs. Deutschland: Harte Schiedsrichter-Kritik der Fans

  • Video
  • 01:53 Min
  • Ab 0
0609

Nations League wie EM? Nagelsmann fordert DFB-Stars

  • Video
  • 03:23 Min
  • Ab 0
nagelsmannatartelf_ST1725640200

Ersatz für DFB-Duo fix: Nagelsmann verrät Startelf-Plan

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0
Nagelsmann schießt gegen Experten: "Fragwürdige Aussagen"

Nagelsmann schießt gegen Experten: "Fragwürdige Aussagen"

  • Video
  • 01:51 Min
  • Ab 0
Wechsel zu den Bayern? Das sagt Ter Stegen

Wechsel zu den Bayern? Das sagt Ter Stegen

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0