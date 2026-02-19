Ab K.o.-Runde: Längere Öffnungszeiten für britische Pubs

Britische Fußballfans können sich während der WM 2026 auf längere Kneipenabende freuen. Wie die Regierung am Donnerstag mitteilte, dürfen Pubs bis zwei Uhr morgens geöffnet bleiben, sollten es die Nationalmannschaften des Vereinigten Königreiches in die K.o.-Runde des Turniers schaffen, das im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Die meisten britischen Pubs schließen normalerweise um 23.00 Uhr.

"Angesichts der späteren Anstoßzeiten bei der diesjährigen Weltmeisterschaft möchten wir nicht, dass die Pubs vor dem Siegtor den Schlusspfiff abgeben", sagte Innenministerin Shabana Mahmood. Finanzministerin Rachel Reeves fügte hinzu: "Wenn unsere Heimatländer bei der Weltmeisterschaft gut abschneiden, ist das nicht nur gut für die Fans, sondern auch für die Wirtschaft."

England und Schottland haben sich bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert, die am 11. Juni beginnt. Wales und Nordirland könnten noch über die Play-offs dazustoßen. Sollte England Gruppensieger werden, findet das erste K.o.-Spiel entweder am 1. oder 2. Juli statt. Schottland würde bereits am 29. Juni in die Turnierphase der letzten 32 Mannschaften einsteigen.

Ähnliche Ausnahmeregelungen hatte es in Großbritannien zuletzt bereits für die EM der Frauen 2025 und das EM-Finale der Männer 2024 gegeben.