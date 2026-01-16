Als Co-Trainer: Van Nistelrooy kehrt zu Oranje zurück

Der frühere Weltklasse-Stürmer Ruud van Nistelrooy soll helfen, die niederländische Nationalmannschaft in WM-Form zu bringen. Wie der Fußball-Verband KNVB am Freitag mitteilte, wird der 49-Jährige Bondscoach Ronald Koeman ab dem 1. Februar bei der Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada als Co-Trainer unterstützen.

"In dieser Rolle zu Oranje zurückzukehren und die Niederlande mit diesem Stab und dieser talentierten Spielergruppe zu vertreten, ist für mich eine große Ehre und eine wunderbare Herausforderung. Dass dies zudem auf der Bühne einer Weltmeisterschaft geschieht, macht es zu etwas ganz Besonderem", wird van Nistelrooy in einer Mitteilung zitiert.

Van Nistelrooy, der einst für Real Madrid, Manchester United und den Hamburger SV auf Torejagd ging, kehrt damit zum dritten Mal als Trainer zu Oranje zurück. Er war bereits während der EM 2021 als Co-Trainer tätig, nachdem er zuvor von 2014 bis 2016 als Assistent fungiert hatte. Als Spieler bestritt er 70 Länderspiele für die niederländische Nationalmannschaft und erzielte dabei 35 Tore.

Die Niederländer marschierten ungeschlagen durch ihre Qualifikationsgruppe, die Gegner in Gruppe F bei der Weltmeisterschaft sind Japan und Tunesien. Polen, die Ukraine, Schweden und Albanien haben noch Chancen auf den letzten Gruppenplatz. Bei der WM 2022 in Katar war die Niederlande in einem hitzigen Duell gegen den späteren Weltmeister Argentinien im Viertelfinale ausgeschieden.