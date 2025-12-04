DFB plant Fan-Namen auf Mannschaftsbus

Die deutschen Fußballfans können die Nationalmannschaft rund um die WM im kommenden Jahr auf besondere Weise unterstützen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die Namen ausgewählter Anhänger auf dem offiziellen Mannschaftsbus präsentieren. "Auch wenn das Turnier weit entfernt von Deutschland stattfindet, möchten wir euch ganz nah dabei haben", schrieb der DFB mit Blick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Fans können sich für die Aktion bewerben.

Noch ist offen, wo und gegen wen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im nächsten Jahr spielen wird. Am Freitag (18.00 Uhr MEZ) werden im Kennedy Center in Washington D.C. die zwölf Vierergruppen für die XXL-WM ausgelost. 24 Stunden nach der Auslosung der Gruppen gibt die FIFA weitere Details bekannt, darunter die Spielorte und Anstoßzeiten aller 104 Partien.

WM-Auslosung 2026 mit Heidi Klum: Übertragung hier im kostenlosen Livestream & Free-TV