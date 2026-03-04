Empire State Building in Farben der WM-Gastgeber angestrahlt

100 Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ist das Empire State Building in New York in den Landesfarben der drei Gastgeber angestrahlt worden. Am Mittwoch (Ortszeit) zelebrierten die Organisatoren die 100-Tage-Marke im Beisein der drei WM-Maskottchen "Maple the Moose" (Kanada), "Zayu the Jaguar" (Mexiko) und "Clutch the Bald Eagle" (USA) am weltberühmten Wolkenkratzer in Manhattan.

Am 11. Juni wird die WM 2026 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt angepfiffen. Bei der ersten Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften stehen 104 Spiele an 16 Standorten auf dem Plan; 78 Partien davon werden in den USA stattfinden. Das Finale steigt am 19. Juli vor den Toren New Yorks im MetLife Stadium in East Rutherford.

Das Turnier ist derweil immer wieder Teil politischer Debatten, die teilweise mit Boykottaufrufen einhergingen. Die USA stehen als Gastgeber wegen der aggressiven Politik von Präsident Donald Trump in der Kritik. Mexiko war zuletzt nach der Tötung des berüchtigten Drogenbosses "El Mencho" von einer Welle der Gewalt erschüttert worden.