FIFA bietet günstigere WM-Tickets für treueste Fans

Der Fußball-Weltverband FIFA "belohnt" die treuesten Fans und bietet für die WM 2026 eine weitere, vergleichsweise günstigere Ticket-Kategorie an. Der neue "Basisrang" ist zum Festpreis von 60 US-Dollar (51 Euro) pro Karte und Spiel für alle 104 Begegnungen einschließlich des Finales erhältlich, wie die FIFA am Dienstag mitteilte.

Die neue Ticket-Kategorie ist ausschließlich für Fans qualifizierter Teams bestimmt. Verteilt werden die Karten über die jeweiligen Verbände, im Falle der deutschen Nationalmannschaft über den Deutschen Fußball-Bund.

Der DFB hatte die Ticketpreise zuletzt kritisiert. "Die WM ist von Deutschland aus gesehen weit weg und ein Besuch ist ohnehin mit größerem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden. Auch deshalb hätten wir uns für unsere Fans insgesamt günstigere Tickets gewünscht", sagte Geschäftsführer Andreas Rettig. Auch von Fanorganisationen gab es Kritik.

50 Prozent des jeweiligen Ticket-Kontingents für den entsprechenden Verband entfallen nun auf die günstigsten Kategorien "Budgetrang" (40 Prozent) und "Basisrang" (10 Prozent). Die restliche Hälfte verteilt sich laut FIFA auf die Kategorien "Standardrang" und "erster Rang".

Die weltweite Nachfrage nach Tickets für die XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada ist riesig. In der Verkaufsperiode mit Zufallsziehung, die am 11. Dezember begonnen hat, sind schon 20 Millionen Bestellungen aus 200 Ländern eingegangen. Deutschland liegt in der Rangliste der Länder mit der größten Nachfrage direkt hinter den Gastgebernationen.

Die DFB-Elf wurde am 5. Dezember in die WM-Gruppe E gelost. Sie trifft zum Auftakt der Vorrunde am 14. Juni in Houston auf den Außenseiter Curacao. Sechs Tage später ist in Toronto Afrikameister Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) der zweite Gegner. Zum Abschluss geht es am 25. Juni in East Rutherford gegen Ecuador.