Irak darf weiter auf WM-Teilnahme hoffen

Ein verwandelter Handelfmeter in der 17. Minute der Nachspielzeit lässt den Irak weiter auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 hoffen. Amir Al-Ammari, der in der polnischen Liga für KS Cracovia aus Krakau spielt, sicherte seiner Mannschaft in der Asien-Qualifikation ein 2:1 (0:0) im Rückspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate (Hinspiel 1:1) und damit die Teilnahme an den interkontinentalen Play-offs.

Der Irak nahm bislang nur an der WM-Endrunde 1986 in Mexiko teil. Für die interkontinentalen Play-offs, bei denen im März sechs Mannschaften um zwei Endrunden-Startplätze kämpfen, hatten sich zuvor bereits Bolivien, Neu-Kaledonien und die Demokratische Republik Kongo qualifiziert. Die zwei verbliebenen Plätze gehen an zwei Mannschaften aus der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika.