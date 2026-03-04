Koch im Aufschwung: "WM wäre absoluter Traum"

Fußball-Nationalspieler Robin Koch kommt wieder in Form, der Kapitän erlebt mit Eintracht Frankfurt einen kleinen Aufschwung - und hofft deshalb auf seine WM-Chance. "Die WM ist ein riesiges Ziel", sagte der 29-Jährige dem SID, "wenn es am Ende reicht, wäre das natürlich ein absoluter Traum. Jeder, der einmal für Deutschland gespielt hat, weiß, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen."

Koch tat dies zum 15. und bislang letzten Mal im September in der WM-Quali gegen Nordirland (3:1), für die jüngste Maßnahme im November wurde er nicht nominiert. Umso gespannter blickt er auf den 19. März, wenn Julian Nagelsmann seinen ersten Kader im Turnierjahr bekannt geben wird.

"Natürlich ist das ein Thema, das einen beschäftigt. Es wäre gelogen, wenn nicht", sagte Koch. "Für mich ist aber klar: Ich kann nur über meine Leistungen bei Eintracht Frankfurt argumentieren." Die sind wieder ansteigend, das belegen auch Daten wie Zweikampf-, Kopfball- und Passquoten, zugelassene Großchancen oder Balleroberungen.

"Ich glaube, dass ich mit meiner Erfahrung und meiner Art, eine Mannschaft zu unterstützen, helfen kann", sagte Koch und betonte: "Der Bundestrainer weiß, was ich dem Team geben kann. Ich kenne meine Rolle in der Mannschaft und wusste immer, wie ich diese am besten mit Leben fülle."

Wie in Frankfurt, wo er den Anspruch habe, "der Mannschaft Stabilität zu geben – in der Kommunikation, im Zweikampfverhalten, im Spielaufbau. Ich glaube, das gelingt mir im Moment wieder sehr gut." Als Führungsspieler versuche er, "voranzugehen – nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit Leistung".

Dass die wieder stimmt, liege auch am neuen Trainer Albert Riera. "Er ist ein sehr klarer, sehr strukturierter Typ. Er hat mir von Anfang an ein klares Vertrauen gegeben und sehr klar kommuniziert, was er von mir erwartet. Das hilft enorm."