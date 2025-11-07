Nach Verletzungspause: Yamal zurück im Spanien-Kader

Starspieler Lamine Yamal ist zurück im Kader der spanischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 18 Jahre alte Stürmer vom FC Barcelona steht dem Europameister in der WM-Qualifikation in Georgien am 15. November und drei Tage später gegen die Türkei wieder zur Verfügung, nachdem ein Leistenproblem ihn bei den vergangenen beiden Länderspielen zum Zuschauen gezwungen hatte. Nationaltrainer Luis de la Fuente gab seinen Kader am Freitag bekannt.

Die Spanier haben vor den abschließenden beiden Spielen eine hervorragende Ausgangssituation im Kampf um die direkte WM-Quali. Verzichten muss der Trainer unter anderem auf Barcas Pedri sowie die ebenfalls verletzten Dani Carvajal (Real Madrid) und Nico Williams (Athletic Bilbao). Fabian Ruiz, Mittelfeldspieler bei Paris Saint-Germain, rückt wie Yamal nach einer überstandenen Verletzung zurück in den Kader.