Siebter Sieg im siebten Spiel: England weiter makellos

Perfekte Bilanz ausgebaut: Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation auch das siebte Spiel gewonnen. Die bereits für die WM 2026 qualifizierten Three Lions von Trainer Thomas Tuchel siegten im Wembley-Stadion gegen Serbien glanzlos mit 2:0 (1:0).

Bukayo Saka (28.) mit einem traumhaften Linksschuss und Eberechi Eze (90.) trafen zum Sieg für die Engländer, die auch im siebten Quali-Spiel ohne Gegentreffer blieben. Real-Star Jude Bellingham, der von Tuchel keine Startelfgarantie bekommen und zuletzt im Kader gefehlt hatte, wurde in der 65. Minute eingewechselt. Tuchel setzte auf der Zehner-Position erneut auf Morgan Rogers von Aston Villa.

Für Serbien platzte derweil der Traum von der WM: Das Team um den früheren Frankfurter Filip Kostic kann die Play-offs durch den 1:0-Sieg von Albanien in Andorra nicht mehr erreichen.