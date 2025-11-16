Sportwetten: DFB-Elf im WM-Quali-"Finale" klar favorisiert

Revanchegelüste und Quali-Druck im Heimspiel: Geht es nach den Buchmachern, stehen die Zeichen im Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Slowakei (Montag, 20.45 Uhr/ZDF) klar auf Sieg. Der Sportwettenanbieter bwin bietet eine Quote von 1,24 auf einen Erfolg des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Leipzig, der gleichbedeutend mit dem Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 wäre.

Aufgrund der besseren Tordifferenz würde dafür selbst ein Unentschieden ausreichen. Die Quote hierfür liegt bei 6,25. Avanciert die Slowakei nach dem Sieg im Hinspiel von Bratislava (2:0) vollends zum DFB-Schreck und schickt Deutschland in die Play-offs, zahlt bwin das Zwölffache des Einsatzes zurück.

Einer der wenigen Lichtblicke beim dürftigen 2:0 in Luxemburg war Doppelpacker Nick Woltemade. Wer der Meinung ist, der Stürmer von Newcastle United tritt auch am Montag als Torschütze in Erscheinung, kann seinen Einsatz mehr als verdoppeln (2,05). Trifft "Big Nick" mindestens zweimal, klettert die Quote auf 6,75.