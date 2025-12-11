Tickets für die Fußball-WM: Dritte Verkaufsphase gestartet

Die dritte Phase des Kartenverkaufs für die Fußball-WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) ist gestartet. Bis zum 13. Januar können sich Ticketanwärter beim Weltverband FIFA anmelden. Der Zeitpunkt der Registrierung für die von der FIFA als "Zufallsziehung" bezeichnete Phase hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten.

"Nach der Bekanntgabe des definitiven Spielplans am 6. Dezember ist die Zufallsziehung die erste Verkaufsphase, in der Fans Einzeltickets für bestimmte Begegnungen, Spielorte und Spieldaten der Gruppenphase bestellen können", ließ die FIFA wissen. In den ersten beiden Phasen wurden nach Angaben des Weltverbands fast zwei Millionen Tickets verkauft.

Fans eines bestimmten Nationalteams können von nun an auch Tickets der jeweiligen Teilnehmer bestellen. Die Verfahren für die Bestellung werden dabei von jedem Verband selbst festgelegt.