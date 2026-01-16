Torwartfrage: Littbarski würde "alles Erdenkliche reinpacken"

Steht Oliver Baumann bei der Fußball-WM im deutschen Tor? Oder gibt es doch noch die Rückkehr von Manuel Neuer? Pierre Littbarski hat da eine Tendenz. "Als Bundestrainer würde ich natürlich versuchen, alles Erdenkliche ins Team reinzupacken, was mich dem WM-Titel näher bringt", sagte der Weltmeister von 1990 in seinem von Suzuki produzierten Podcast "Littis Einwurf".

"Natürlich" habe Baumann (35) "nicht die Ausstrahlung, die ein Manuel Neuer hat", sagte Littbarski. Aktuell bestreitet Baumann allerdings die DFB-Länderspiele und könnte auch als Stammkraft in das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gehen - sollte Marc-André ter Stegen (33) nicht regelmäßig bei einem Verein Spielpraxis bekommen.

Neuers DFB-Comeback gilt aktuell als sehr unwahrscheinlich, wird jedoch medial immer wieder thematisiert. Selbst die Frage, ob der Münchner seine Profi-Karriere über die aktuelle Saison hinaus weiterführt, ist noch offen.

Littbarski bot dazu einen Rat aus eigener Erfahrung. "Wenn man als Topmann aufhört, ist es besser, als wenn man nur noch ein Gnadenbrot bekommt", sagte er angesprochen auf Neuer. Er selbst kam spät in seiner Karriere "im Dribbling auch nicht mehr an einem LKW vorbei, weil ich einfach zu langsam und zu schlecht war. Und irgendwann musst du dann mal aufhören."