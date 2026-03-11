Trump: Iran bei der WM "willkommen"

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zugesichert, dass die iranische Fußball-Nationalmannschaft trotz des anhaltenden Krieges im Nahen Osten bei der WM im Sommer antreten darf. Der Iran sei "willkommen", habe Trump betont, wie der Präsident des Weltverbands am Mittwoch berichtete.

Infantino berichtete von einem Gespräch mit Trump, bei dem auch die Lage in Iran Thema gewesen sei. "Während dieser Gespräche bekräftigte Präsident Trump, dass die iranische Mannschaft selbstverständlich herzlich eingeladen sei, an dem Turnier in den Vereinigten Staaten teilzunehmen", schrieb Infantino bei Instagram.

Trump hatte zuletzt gesagt, es sei ihm "wirklich egal", ob Iran an der WM teilnehmen werde. Der Austausch zwischen ihm und Infantino, der Trump am Rande der WM-Auslosung im Dezember den erstmals vergebenen FIFA-Friedenspreis verliehen hatte, fand vor dem Hintergrund wachsender Spannungen im Nahen Osten statt. Diese haben zunehmend Auswirkungen auf den internationalen Sport.

Für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) sieht die FIFA bislang keine sportpolitischen Einschränkungen für die Teilnahme Irans vor. Infantino betonte zuletzt mehrfach, dass Fußball nach Auffassung des Weltverbands eine verbindende Rolle spielen solle – auch in Zeiten globaler Krisen.